Anna Drijver draagt hoortoestellen: ‘Dat is iets voor opa's, dacht ik’

Anna Drijver (39) draagt ‘sinds een tijdje’ hoortoestellen. Dat vertelt de actrice in een bericht op Instagram. ‘Excuse me, dat is voor opa’s’, dacht ik. Maar ik blijk alles iets zachter te horen, dus daarom ben ik ze maar gaan dragen.’

Drijver hoorde onlangs van een arts dat ze een aandoening heeft aan haar gehoor. Een operatie zou ook een optie zijn, maar de arts adviseerde haar om hoortoestellen te gaan dragen. Haar eerste reactie was: ‘say what?!’ maar de actrice is ze ‘toch maar’ gaan dragen. ‘Je zou het kunnen vergelijken met naar de opticien gaan en horen dat je -1 hebt en een bril moet. Maar brillen zie je overal en hoortoestellen nog niet’, zegt ze. ‘Er zijn superveel mensen, ook kinderen en jongeren die ze hebben, al jaren dus die weten er veel meer van dan ik. Ik kom net kijken maar ik heb nu al respect en meer begrip voor anderen met gehoorissues.’

Drijver, bekend van onder meer de serie Undercover en binnenkort te zien in de film Het Geheugenspel, vertelt in een interview met Het Parool deze week meer over de progressieve aandoening die haar gehoor aantast. ,,Ik ben bang dat het slechter wordt. Het is zo ongewis allemaal.” Ze vindt het nog lastig om over te praten. ,,Het is heel kwetsbaar voor mij.”

Ze zag niet aankomen dat ze een gehoorapparaat nodig had en moet er ‘heel erg’ aan wennen. ,,Dat ik iets heb, vind ik al moeilijk, want ik voel me altijd sterk en fit. Ik ben gewend dat ik zo ergens voor kan trainen als ik een actieheld moet spelen. Daar past doofheid of slechthorendheid helemaal niet bij.”

