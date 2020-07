Anna Nooshin door het stof: ‘Ik snap iedereen die mij uitlacht volledig’

Afgelopen weekend gaf Anna op Instagram al een kort statement over het voorval bij de lancering van haar Instagram Experience op 2 juli. In haar weekvlog op YouTube gaat ze uitgebreider in op de ophef en trekt ook zelf het boetekleed aan. Ze zegt dat ze zich er nog meer bewust van is geworden dat ze een publiek persoon is. ,,En dat ik in ieder geval altijd het goede voorbeeld moet proberen te geven.”



Anna geeft aan dat de lancering vooral met vrienden en bekenden was en dat het museum nog niet officieel open was. ,,Je gaat er vanuit dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt voor de anderhalve meter. Maar ik vergeet dat ook in het dagelijkse leven en onthou dan niet dat er veel ogen op mij gericht zijn. Dat moet ik gewoon slimmer en beter aanpakken. Ook op zo'n dag.”