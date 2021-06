Anna viert vakantie in krappe bikini en Sylvie zit met zichzelf in de knoop

In Nederland is het momenteel een graad of 18, maar in Zweden tikken de benen van Kim-Lian van der Meij met gemak de 180 graden aan.

Carlo Boszhard mag dan verslaafd zijn aan zijn werk, op de verjaardag van zijn moeder is hij even geen presentator. Iemand moest wel even haar nieuwe tablet testen.

Hoewel de ontdekking van haar ‘tieten’ 23 jaar geleden zo traumatisch was dat ze er een Kinderen voor Kinderen-lied over opnam, kan zangeres Elise van der Horst tegenwoordig lachend in bad.

Myrna Goossen promoot alleen hotels waar je volledig jezelf kunt zijn, ook als je op relatief jonge leeftijd in een schommelstoel wilt bivakkeren.

Ook Danielle Oerlemans (48) voelt zich vroeg oud. Heeft ze net de duckface onder de knie, blijkt alles bij de jeugd te draaien om de zijwaartse lipbeet.

Hoewel veel mensen fan zijn van Wendy van Dijk, mag ze van sommige mensen echt het dak op. Ook naar die geluiden blijkt ze te luisteren.

Echte influencers passen natuurlijk ook hun huisdier aan op hun jas en tas, weet Mikky Kiemeney, de vriendin van Frenkie de Jong.

Sinds Gers Pardoel 40 jaar is, hoeft hij zijn naam niet zo nodig meer aan een gouden ketting te zien bungelen. Een bedrukte bank is dan praktischer.

Sommige mensen hebben een goede smaak qua haar, anderen kunnen goed koken. Rudolph van Veen blijkt dubbel getalenteerd.

Wie te laat is en niet wegkomt met het excuus dat de brug openstond, kan altijd nog zeggen dat er TikTokkers op de weg stonden. Kijk maar naar Carlijn van Leeuwen, de dochter van Bert.

Als je op een warme dag in een snikheet pak moet kruipen, maar wel een sneeuwpop voorstelt, is het dan beter uit te houden? De dochter van Sharon Doorson is in elk geval blij.

Wie een bikini net iets te klein koopt, heeft er ook bij eventuele groei nog plezier van, weet Anna Nooshin.

De bekende ‘samengeknepenbillenpose’ van Rianne Meijer blijkt ook heel geschikt als work-out.

Wie zich vandaag in Amsterdam begeeft, loopt een serieus risico te worden geknuffeld door Maik de Boer.

Het leven van Sylvie Meis lijkt altijd rooskleurig, maar ook zij zit soms met zichzelf in de knoop. Bij het aantrekken van deze bikini bijvoorbeeld.

Als je vrouw haar telefoon in haar zak heeft, duw je haar natuurlijk niet voor een leuk filmpje een zwembad in. Tenzij je Andy van der Meijde heet.

