Annabell (17) krijgt dezelfde opleiding als prinsessen Alexia en Ariane: ‘Iedereen is hier gelijk’

Prinses Alexia feest met ouders in Wales na examens

Prinses Alexia (17) is klaar met haar examens op het UWC Atlantic College in Wales en hoort begin juli of ze daadwerkelijk geslaagd is. Het uitvliegen van de leerlingen van de school wordt in Wales gevierd met de traditionele Leavers Celebration. Daarbij waren zaterdag ook Alexia’s ouders koning Willem-Alexander en koningin Máxima en prinses Ariane aanwezig.