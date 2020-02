Anne Frank-film krijgt wereldwijde Netflix-release

De film is gebaseerd op de memoires van de 90-jarige Hannah Goslar, de Amsterdamse vriendin van Anne Frank. Ze werden in 1942 gescheiden, maar ontmoetten elkaar weer in 1945 in het concentratiekamp Bergen-Belsen, waar Hannah haar leven riskeerde om Anne Frank te redden. Eerder spraken de makers de hoop uit om de film nog dit jaar uit te brengen.



,,We zijn erg trots dat de film Mijn beste vriendin Anne Frank wereldwijd op Netflix te zien zal zijn", zegt Lina Brouneus, directeur coproductie en acquisitie. ,,Netflix hoopt dat het verhaal over beste vriendinnen Hannah en Anne mensen over de hele wereld raakt, verbindt en inspireert zoals het dagboek van Anne dit al decennia doet. Het is een hartverscheurend verhaal over vriendschap en vreemdelingenhaat, wat anno 2020 nog even relevant is."



Het drama wordt geregisseerd door Ben Sombogaart, die eerder hits als De Tweeling en De Storm maakte. In eerste instantie was Ate de Jong aangekondigd als regisseur maar de producenten besloten eind vorig jaar De Jong van het project te halen.