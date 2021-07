Anne-Marie Jung te horen in nieuwe vagina-podcast Libelle

Vrouwenblad Libelle komt met een nieuwe podcast waarin de schaamte over de vagina bespreekbaar wordt gemaakt. In de podcast vraagt onder anderen actrice Anne-Marie Jung zich af waarom er zo weinig over de vagina wordt gepraat. Zij wordt bijgestaan door yogadocent Ellen Roggeveen en textielontwerper Marieke Voorsluijs.

Volgens Libelle heeft het trio, dat al langer bekend is onder de naam Bureau Vrouwenzaken, openhartige onderbuikgesprekken. ‘Van te grote schaamlippen tot de mythe van de visgeur, van menstrueren tot masturberen: het wordt allemaal ongegeneerd besproken. Want als we weten hoe onze vagina zich gedraagt, hoe ze ruikt, geurt en kleurt, dan maakt de schaamte plaats voor trots en zeg je, net als wij: Viva la Vulva!’, aldus Anne-Marie, Ellen en Marieke.

In de eerste aflevering vragen ze zich af waar de schaamte vandaan komt. Heeft onze opvoeding er iets mee te maken? Is het cultureel bepaald? Of creëren wij zelf onze schaamte? Anne-Marie haalt dé tip uit De Vagina Bijbel van Jen Gunter en De Ongestelde Vraag is voor vrouwenvoorvechtster Bep Ruting (69): ‘Zijn we er qua kutschaamte op vooruit gegaan?’

In elke aflevering wordt een vagina-gerelateerd item getest. Jung, die eerder een boek uitgebracht met 101 ‘kutjes’ om zelf te knutselen: ,,Dat mag ik doen, en daar verheug ik me nu al op.’’

De podcast is te beluisteren via de website van Libelle en is later beschikbaar via Apple en Spotify.

