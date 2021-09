Anneke zingt stem ‘kapot’ op eerbetoon aan vader Van Velzen: ‘Hij had dit zo tof gevonden’

,,Ga jij Sing, Sing, Sing zingen?’’ vroeg Roel met fonkelende ogen, voordat Anneke amper een woord had gesproken. Dat lied nam hij op met zijn vader Kor, die hem altijd steunde in zijn muzikale droom. De man stierf in 2017 op 70-jarige leeftijd, nota bene in dezelfde week als Roels toenmalige schoonvader.

Het verdriet zit Van Velzen nog altijd hoog, zagen 1,1 miljoen kijkers toen presentator Jan Smit een fragment liet horen. Roel schoot vol en ook Anneke leek geëmotioneerd. ,,Elke zanger moet eigenlijk een lied schrijven over zingen’’, zei ze over het nummer. ,,Want dat is voor ons het ultieme.’’

En zingen deed ze, met een zichtbaar genietende Roel op de bank, bij wie de tranen plaatsmaakten voor een steeds bredere grijns. Bij de laatste noten sloeg hij zijn handen voor zijn gezicht. ,,Jezusmina, dankjewel’’, zei Roel, terwijl hij Anneke een knuffel gaf. ,,Wat fijn om voor jou te zingen’’, zei de zangeres, terwijl ze haar collega stevig beetpakte.

Volledig scherm Roel vond Annekes optreden het ultieme eerbetoon aan zijn vader. © NPO

,,Wat zou mijn vader dit supervet gevonden hebben zeg’’, gaf Roel haar het grootst denkbare compliment. ,,Holy crap.’’ Zelf had ze ook genoten. ,,Ik gaf me heel erg over aan het lied, want het is natuurlijk een ultiem lied om als zanger te brengen’’, vertelde ze.

Die overgave zag collega-zanger Hendrik Jan Bökkers ook. ,,Ze was aan het zingen en je hoorde gewoon dat eigenlijk haar stem kapot aan het gaan was. Dat was zo te gek.’’

Voor Roel kon de avond niet meer stuk. ,,Dat Anneke zich vol overgave op dat liedje stort, een mooier eerbetoon, ook aan mijn vader, had er niet in kunnen zitten. Dat raakte me enorm.’’

Quote Ze was aan het zingen en je hoorde gewoon dat eigenlijk haar stem kapot aan het gaan was Hendrik Jan Bökkers

‘Beste zangeres’

Ook op Twitter, waar het programma trending topic was, regende het complimenten voor Anneke. ‘De beste zangeres van Nederland doet dit jaar echt mee met Beste Zangers’, luidde een van de tweets. ‘Schitterende stem, dat wordt genieten de komende weken.’

Aan de nieuwe reeks van het populaire NPO 1-programma doen relatief veel vocalisten mee die landelijk nog niet heel bekend zijn, onder wie zangeres Karsu en collega Joe Buck. Dat geldt niet voor Anneke, die al zo’n 25 jaar in het vak zit en onder meer bekend is van haar vroegere werk bij metalband The Gathering.

Met 1,1 miljoen kijkers moet Beste Zangers alleen het NOS Journaal van 20.00 uur (1,3 miljoen kijkers) voor laten gaan in de lijst met best bekeken programma’s van gisteren. De show gaf Expeditie Robinson van RTL 4 (1 miljoen kijkers) en Chateau Meiland van SBS 6 (952.000 kijkers) het nakijken.

