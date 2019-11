Anouk gaat van Facebook af

interview Klein in Oss, groot in de VS: Robin Borneman leeft zijn jongens­droom

12:00 Wereldberoemd in het buitenland, maar binnen de landsgrenzen relatief onbekend. Metalzangeres Floor Jansen trad dit jaar uit de anonimiteit door Beste Zangers. Robin Borneman (33) zou hetzelfde willen. ,,Maar dan met mijn eigen muziek.” De Brabander treedt de komende twee maanden in Amerika op voor in totaal één miljoen mensen.