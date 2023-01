Anouk gaat voor nieuw album naar Tsjechië

Afgelopen jaar bracht de zangeres mini-album Trails of Fails uit. Haar laatste reguliere plaat was het Nederlandstalige Wen d’r maar aan uit 2018. ,,Het nieuwe album wordt prachtig, heel filmisch, maar het is totaal niet commercieel. Ik zal er vast flink verlies op lijden, maar het is de moeite waard. De tijd dat ik hits moet maken is voorbij. Ik ben van een andere generatie, het is mijn tijd niet meer. Het is niet dat ik het niet meer kan, maar mijn hart ligt daar niet meer. Ik wil iets achterlaten.”