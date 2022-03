Anouk haalt hard uit naar Peter van der Vorst: ‘Hij belde me op als een gillend speenvarken’

Anouk heeft vanmiddag in de Coen en Sander-show op Radio 538 ongenadig hard uitgehaald naar RTL-baas Peter van der Vorst. Hij belde haar op toen ze via Instagram aankondigde te stoppen met The Voice of Holland na het schandaal rondom de talentenjacht. ,,Die begon te gillen dat ik een backstabber was en dat we het allemaal samen hand in hand hadden moeten oplossen.”

Niets heeft ze meer gehoord van de RTL-leiding na het stopzetten van The Voice of Holland, dat vertelde Anouk vandaag in de Coen en Sander-show. Op de vraag of ze denkt nog terug te keren in een van de coachstoelen reageerde ze: ,,Er zal wel eerst een flinke bezem door die toko moeten worden gehaald. Het feit dat ik niks meer heb gehoord, voorspelt niet veel goeds. Als je doorgaat met een programma dan moet er eerst goed gepraat worden met iedereen. Om te kijken hoe je dingen anders gaat doen.”



Ze legt uit dat er kort contact is geweest op de dag dat het persbericht over het stopzetten van The Voice naar buiten kwam. Anderhalf uur van te voren hoorde ze dat. ,,Ze wilden toen niet zeggen om wie het ging. Daar kwam ik heel snel achter, aangezien ik maar gewoon zelf mensen ben gaan bellen. Ik vond het ook raar dat we niet te horen kregen wie dat waren. Daarna heb ik via mijn Instagram laten weten dat ik hier niks mee te maken wilde hebben.”

Ze vervolgt: ,,De dag daarna heb ik Peter van der Vorst als een soort gillend speenvarken aan de telefoon gekregen. Die begon te gillen dat ik een backstabber was en dat we het allemaal samen hand in hand hadden moeten oplossen. Want we hadden zo'n goede band. Dat heb ik helemaal niet. Ik heb de man drie keer gezien en we hebben gewoon een zakelijke afspraak.”

Die reactie vond Anouk vreemd. ,,Ik zei: ‘Gast, hou gewoon je fucking waffel dicht. Je kan beter tekeer gaan tegen al die gasten die hun lul niet hun broek kunnen houden. En niet tegen mij. Daarna heb ik nooit meer iemand gesproken.” Ze begrijpt dat niet. ,,Ik had het wel netjes gevonden in al die weken om te horen wat er gaat gebeuren. Niemand was eruit of het programma nog uitgezonden werd. Er is een hoop opgenomen. Te gekke dingen ook.”



Over onder anderen Ali B en Jeroen Rietbergen, zei ze: ,,Ik ging sowieso goed met al die gasten. Het is totaal belachelijk wat er is gebeurd. Maar ik mocht ze allemaal. Dat maakt het alleen maar teleurstellender en nog meer awkward wat er allemaal is gebeurd. Mensen die zeggen: ‘dat had ze allang kunnen zien’. Nee! Gewoon je bek houden. Ik socialize niet met iemand, nooit! Iedereen die me kent die weet: ik kom aan, ik doe mijn werk en ik stap daarna mijn auto in. Ik kom niet de kleedkamer in, sta niet gezellig met mensen te kletsen, ik wil gewoon naar huis. Dus ik weet niet wat er allemaal aan de hand is.”

Peter van der Vorst laat in een reactie weten dat hij overvallen werd door de instapost van Anouk, waarin ze ontslag nam. ,,Ze had niets vooraf bij ons gemeld. Ook de bewoordingen die ze gebruikte waren heftig, zeker voor iedereen die wel te goeder trouw aan The Voice werkte. Pas de volgende ochtend nam ze de telefoon op. In dat gesprek liepen de emoties even hoog op, maar hebben we ook weer keurig afgesloten.”

Verder wil de zenderbaas niet te diep ingaan op de uitspraken van Anouk. ,,We focussen ons nu liever op belangrijker zaken rondom The Voice, zoals het onderzoek dat nog in volle gang is. Verder was het contact met Anouk altijd prima.” Hij voegt daar nog aan toe: ,,Ik hoop voor Anouk dat haar concerten snel zijn uitverkocht!”

The Voice of Holland werd in januari stopgezet wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bandleider Jeroen Rietbergen erkende daarop dat aantijgingen aan zijn adres juist zijn en hij stapte op. Hij had relaties van ‘seksuele aard’ gehad met vrouwen die betrokken waren bij The Voice of Holland, meldde hij. Ook waren er in de uitzending van het online programma Boos beschuldigen tegen Ali B, Marco Borsato en regisseur Martijn N. Bij de politie liggen diverse aangiftes.

