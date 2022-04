Anouk: ‘Heel goed dat Ellen ten Damme zich uitspreekt, Ali B heeft therapie nodig’

Met videoVoormalig The Voice -coach Anouk vindt het goed dat Ellen ten Damme haar ervaring met vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag van Ali B heeft gedeeld en een verklaring heeft afgelegd bij de politie. De Haagse zangeres noemde de rapper, met wie ze voorheen goed bevriend was, bij Jinek vanavond een ‘ fucking pannenkoek’. ,,Hij heeft therapie nodig man.’’

,,Al die mannen waar het om gaat, die mocht ik graag’’, verwees Anouk bij Eva Jinek naar het schandaal bij The Voice, waarbij naast Ali B ook onder anderen Marco Borsato en bandleider Jeroen Rietbergen betrokken zijn. Hoewel meerdere van de vermeende slachtoffers bij Anouk in het coachteam hebben gezeten, wist ze naar eigen zeggen nooit ergens van.

Lees ook Ook Ellen ten Damme beschuldigt Ali B van seksueel ontoelaatbaar gedrag

,,Ik begrijp het ook gewoon niet’’, zei Anouk. ,,Die gasten hebben zóveel geld. Ze hebben allemaal geld. Dan denk ik: waarom daar (bij The Voice)? Ze gaan toch elke keer naar Dubai? Waarom ga je niet één keer per maand daar naartoe, huur een boot, met tien sekswerkers. Laat je helemaal leegzuigen. Waarom moet dat daar? I don’t get it.’’

Ellen ten Damme vertelde vanavond in het tv-programma De geknipte gast over haar ervaringen met seksueel ontoelaatbaar gedrag, deze site meldde dat haar verhaal over Ali B gaat. De advocaat van de rapper, Bart Swier, reageert morgen op de uitspraken, laat hij weten aan het ANP. Het verhaal van Ten Damme staat los van The Voice, waar Anouk jarenlang samenwerkte met Ali B.

Anouk belde Ali direct

De zangeres belde hem direct nadat ze afgelopen januari had gehoord dat het YouTube-programma Boos wantoestanden bij de RTL 4-talentenshow zou behandelen. Ali draaide aan de telefoon om de zaken heen, aldus Anouk.

Volledig scherm Anouk bij Eva Jinek. © RTL

Volgens haar zei Ali zich ‘niet meer echt te herinneren waar het over ging’ en vertelde hij dat het ‘al heel lang geleden’ was. ,,Er was geen touw aan vast te knopen. Toen voelde ik natuurlijk gelijk al: dit is helemaal niet oké.” Anouk heeft sindsdien geen contact meer met hem gehad.

‘Onderzoek duurt lang’

De zangeres heeft naar eigen zeggen pas deze week, drie maanden na het verschijnen van Boos, een uitnodiging gekregen om mee te werken aan het onderzoek van advocatenkantoor Van Doorne naar de zaak. ,,Ik vind dat best wel een beetje lang duren”, zei Anouk, die graag meewerkt.

Ze vindt het vooral belangrijk omdat ze drie vermeende slachtoffers persoonlijk kent. ,,Ik had wel wat eerder vragen gesteld willen hebben. Ik vind het langzaam gaan, maar misschien werkt het zo. Ik weet het niet.”

Sébas Diekstra, de advocaat van enkele melders van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice, zei deze week dat slachtoffers zich niet bij Van Doorne durven te melden. Dit kantoor is ingehuurd door ITV, dat het tv-programma produceerde. De slachtoffers vrezen dat het kantoor informatie kan doorspelen, aldus Diekstra, die pleit voor onafhankelijk onderzoek.

Mariëtte Hamer, de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, gaat in gesprek met ITV over het onderzoek.

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: