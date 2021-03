‘Anouk moet haar Haagse waffel houden of opduvelen uit The Voice’

Interview Bert Visscher is voor het eerst in zijn leven lui: ‘Pien zei: ga nou eens aan dat boek werken’

7 maart Voor een druktemaker als Bert Visscher was een jaar lang thuiszitten zonder optredens een beproeving. Gelukkig was er daardoor wel alle tijd om te werken aan een boek over zijn beginjaren als cabaretier. ,,Nu wordt er om me gelachen, maar in het begin hoorde ik alleen de lege stoelen klapperen. Niemand moest lachen.’’