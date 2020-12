Anouk moet oppassen voor Jan en Sylvie is trots op nep

Ursul de Geer op 74-jarige leeftijd overleden

6:40 Ursul de Geer is gisteren op 74-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt Bos Theaterproducties, waarvoor hij zijn laatste theatervoorstelling maakte. De televisiemaker was jarenlang het gezicht van het programma 't is hier Fantasties, daarnaast was hij theaterregisseur.