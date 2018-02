Anouk sluit duet met Voicewinnaar Jim niet uit

De eerste omhelzing was van Anouk, zijn coach. De twee trokken maanden met elkaar op. Gingen van the Blind Auditions en The Battles naar The Knockouts en the Liveshows en stonden na de finale gearmd op het podium bij het moment suprême. ,,Ik begrijp wel dat hij heeft gewonnen”, jubelde Anouk. ,,Jim is een heel bijzondere muzikant. Met een eigen uniek geluid.” De winnaar van het achtste seizoen van The voice of Holland ontving een trofee (‘Die zet ik in mijn camper, bij het raam’), werd gefêteerd met een Mitsubishi en kan van zijn hobby zijn beroep maken, want aan de zege zit een contract vast bij platenmaatschappij 8ball Music. Dat laatste betekent overigens niet dat Anouk uit beeld verdwijnt. ,,Ik blijf hem volgen en als hij tips nodig heeft, kan hij altijd bij me aankloppen. Op muzikaal gebied, maar ook voor andere dingen, zoals contracten, platenmaatschappijen of management. Kan ik hem altijd advies geven, want ik vind hem fantastisch”, aldus Anouk die desgevraagd ‘een duet met Jim niet uitsluit’. ,,Zeker niet, onze stemmen zouden heel goed bij elkaar passen.” De 23-jarige student uit Driebergen, die in Amstelveen woont, versloeg als laatste in de eindstrijd de Samantha Steenwijk. De volkszangeres werd gesteund door André Hazes, Patty Brad en Gerard Joling. De laatste, die een duet zong met de Rijswijkse, riep fans op sociaal media op om op haar te stemmen. Eerder waren Demi van Wijngaarden en Nienke Wijnhoven afgevallen. Voor Jim van der Zee die Pleun Bierbooms opvolgde, breekt een nieuwe periode aan waarin hij veel zal hebben aan de bagage die Anouk hem al meegaf.

Attitude

Ze deden gisteravond samen de nababbel in Studio 22 van RTL. Zij zittend in haar eigen Voice-stoel, hij wat ongemakkelijk daarnaast. Op de hurken, of knieën. Met de trofee in de handen. ,,Natuurlijk waren er die specifieke dingetjes in diverse nummers, maar het ging ook om mijn attitude. Kijk”, richtte de muzikant zich toen tot Anouk. ,,Jij bent een voorbeeld voor mij, omdat je altijd jezelf bent. Het feit dat je jezelf kan zijn, op muzikaal gebied, maar ook daarbuiten, vind ik heel belangrijk. Dat wil ik ook proberen, omdat ik denk dat dat altijd zal werken.” Anouk drukte bij de Blind Auditions al na een paar seconden toen Jim in oktober vorig jaar - met hoedje op en de haren wat langer- het Amar Pelos Dois zong en zichzelf begeleidde op zijn eigen gitaar. Naarmate de tijd verstreek groeide de zanger uit tot een persoonlijkheid. ,,Met een enorme gunfactor, want Jim was toch wat onbeholpen, verlegen. Moest dansen wat hij eigenlijk niet kon. Heel aandoenlijk. Hij wekte voortdurend de indruk: het moet een vergissing zijn dat ik hier sta, maar ik ben er nog”, verklaarde presentator Martijn Krabbé gisteren. ,,Dat hij heeft gewonnen is heel bijzonder, want hij was de muzikant tegenover de vocalisten.” Lees verder onder de video.

Vincent

Hoogtepunt in zijn Voice-weken was de klassieker Vincent van Don McLean enkele weken geleden. Het leverde hem louter tienen op van de coaches Waylon, Sanne, Ali B. en Anouk. Toen een week later Kimberly die ultieme score haalde, leek de finale uit te draaien op een tweestrijd, maar het publiek stemde de zangeres in de halve eruit.



Kimberly was gisteravond toch aanwezig om met de Lady’s of Soul een optreden te verzorgen. Ze zag dat Jim zijn favorietenrol waarmaakte. Hij deed Vincent nog eens dunnetjes over en voegde in de finale ook I’m on Fire toe van Bruce Springsteen. ,,Op een geheel eigen manier”, vond Anouk over haar pupil. Hoe ze hem verder had geholpen? ,,Kleine dingetjes”, antwoordde ze. ,,Wat bijschaven, puntjes op de i. Er waren soms twijfels over zijn keuze. Hoe gaan we dit doen, qua song of presentatie, maar altijd bleven we zoveel mogelijk bij wat hij wilde. Maar dan was het iets van dynamiek, een toontje hoger, meer openheid in zijn gezicht, zijn houding. Als ik dan nu zie hoe hij zo zelfverzekerd op het podium staat, met een grote glimlach. Wow! Echt onwijs leuk om te zien.”



De Haagse had het als coach in haar tweede Voice-seizoen zichtbaar beter naar haar zin dan in haar debuutjaar (2016). ,,Het was leuker ja, ook omdat je inmiddels weet wat je te wachten staat maar ook onderling met de coaches was er een goede sfeer. We hadden een klik en dat scheelt.”



Martijn Krabbé noemde Anouk ‘een godsgeschenk voor The Voice’. De Haagse zangeres, terug van een jaartje afwezigheid, gaf het programma wekenlang veel kleur met haar onverwachte moves en rake typeringen. ,,Er gebeurde zoveel. Het was een bijzondere reeks, maar dat is eigenlijk altijd met The Voice”, aldus Krabbé.



En dan komt volgend jaar óók nog eens de uitgesproken Lil’ Kleine op de stoel van Sanne Hans, zo werd gisteravond bekend. ,,Ik denk dat er ons dan nog wel iets te wachten staat”, gniffelde Krabbé. ,,Hartstikke leuk natuurlijk.”