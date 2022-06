Anouk zou ‘zo veertig aangiftes’ kunnen doen: ‘Ik heb zelf in de schoenen van die vrouwen gestaan’

Als Anouk zou willen, zou de zangeres ‘zo dertig, veertig’ aangiftes kunnen doen. Dat zegt ze in een interview met Vogue . Anouk heeft het dan over de periode toen ze 14, 15 jaar was. ,,Toen ik eenmaal doorgebroken was kon niemand me meer iets maken, ik was toughened up .”

In een exclusief interview met het tijdschrift Vogue blikt Anouk nog één keer terug op de de roerige periode rond het tv-programma The Voice. Ze vertrok eerder dit jaar bij het RTL 4-programma, dat van de buis was gehaald na aantijgingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag door onder anderen coach Ali B en bandleider Jeroen Rietbergen. Ze stelde nooit meer terug te willen naar die ‘corrupte bende’.

In het eerdergenoemde magazine zegt ze de cultuur bij The Voice niet als ‘toxisch’ te hebben ervaren. ,,Totaal niet. Het is tv, dus je ziet weleens dat mensen zich anders gedragen zodra de camera aangaat. Daar kan ik niet goed tegen. Maar ik had zo veel lol met Ali dat ik doorzette en het echt leuk ben gaan vinden.”

,,Dat vind ik het ergst: dat iemand zo twee gezichten kan hebben”, vervolgt Anouk. ,,Ik heb hem nog één keer aan de telefoon gehad. Hij zei: ‘Ach, dat is allemaal heel lang geleden gebeurd’. Hij erkende het dus wel, maar deed er laconiek over, wuifde het weg. Toen wist ik genoeg.”

Na het telefoongesprek heeft de zangeres geen contact meer gehad met Ali B. De rapper zou volgens vermeende slachtoffers ernstig wangedrag hebben vertoond rond het programma, maar daar heeft Anouk naar eigen zeggen nooit iets van gemerkt. ,,Ik ben er later achtergekomen dat het ging om twee vrouwen uit mijn team, plus een vriendin. Dat maakt het nog erger - heel teleurstellend.”

Dertig, veertig aangiftes

,,En je moet bedenken: ik heb zelf in de schoenen van die vrouwen gestaan. Als ik zou willen zou ik zo dertig, veertig aangiftes kunnen doen”, zegt Anouk. ,,Dan heb ik het niet over de tijd dat ik al bekend was, maar over de periode daarvoor, toen ik 14, 15 jaar was. Toen ik eenmaal doorgebroken was kon niemand me meer iets maken, ik was toughened up.”

Volgens Anouk hoorde seksueel overschrijdend gedrag in die tijd ‘erbij in de muziekwereld’. ,,Het was normaal, je dealde ermee. Daarom vind ik het zo mooi om te zien dat jonge mensen er nu anders in staan. Ik heb die bewuste Boos-aflevering samen met mijn oudste kinderen bekeken en ze waren in shock: ‘Ma, die kán niet!’ Jeetje, dacht ik, dan hebben al die gesprekken met mijn zonen toch hun werk gedaan”, aldus Anouk.

