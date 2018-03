Anouks Nederlandstalige album 'Wen d'r maar aan' verschijnt na de zomer

Anouk brengt na de zomer haar Nederlandstalige album uit. Het album heet Wen d'r maar aan, kondigde de zangeres vandaag aan in De Coen & Sander Show. De zangeres liet het titelnummer eerder al horen in het televisieprogramma De Wereld Draait Door. ,,Ik vond het ook wel een goeie titel voor het album", vertelde Anouk op Radio 538.

Op het album staat ook het nummer Lente dat ze gisteren zong in de zendtijd van het RTL Weer. ,,Ik had mijn manager Kees de Koning gevraagd of ik op de eerste lentedag in De Wereld Draait Door dat nummer mocht zingen, maar dat kon niet, want Ilse DeLange zat daar al. Dus ja: ik baalde natuurlijk. Toen zeiden ze: 'pak dan de tweede lentedag'. Toen dacht ik: 'nee, dan vind ik er geen klap meer aan'."

Anouk liet het er niet bij zitten en zette haar manager aan het werk. ,,Dus ik zei tegen Kees: 'Ik weet niet hoe je het regelt, ik wil gewoon ergens dat liedje spelen op de eerste lentedag. Al is het op het nieuws, of tijdens het weerbericht'. Hij vond dat een onmogelijke actie. Maar ik weet dat hij van uitdagingen houdt en heb hem succes gewenst. En toen heeft hij nog voor elkaar gekregen ook. Dat is te gek. Ik was al lang blij dat ik het rond dat tijdstip kon doen. Het is leuk om steeds weer iets te vinden dat je er zelf ook weer enthousiast van wordt. En met een Keukenhof op de achtergrond, het was zo fout dat het gewoon geweldig is."

Anouk had aanvankelijk moeite met Nederlandstalig zingen. ,,Ik kon mezelf niet terug luisteren. Ik vond het te plat en dan weer te netjes. Ik heb er hard op geoefend. Het was ook gewoon een uitdaging voor mezelf. Iets anders gewoon, ik raak ook verveeld van alles. Ik heb natuurlijk muzikaal best wel veel gedaan. Ik wil mezelf ook nog een beetje blijven verrassen."