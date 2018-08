Antje Monteiro in tranen tijdens repetitie Mamma Mia

Antje, die voor de musical in de huid kruipt van Donna, liet haar tranen uiteindelijk op het theatertoilet de vrije loop. ,,We doen de scene en de song nog een keer. Dit keer laat ik de gevoelens toe, maar besluit dat Donna nooit zal huilen. Ze houdt het bij zich. Het lukt. En dit keer zijn het de collega’s aan de zijkant die huilen.'' De gedachte aan haar eigen dochter Romy, die binnenkort in het huwelijksbootje stapt met haar grote liefde Django van Rijn, maakt dat Antje zich helemaal kan inleven. ,,Ik denk aan mijn eigen kind, die al zo groot is, zo veel talent heeft en zo succesvol is, gaat trouwen en wie ik mag weggeven.''

Terugkeer

Het is 15 jaar geleden dat Antje Monteiro voor het laatst een hoofdrol speelde in een musical. Dat was in Aïda, die ruim twee jaar liep in het Scheveningse Circustheater. Mamma Mia! was eerder tussen 2003 en 2006 te zien in het Beatrixtheater in Utrecht. In 2009 keerde de musical terug in Nederland als reizende voorstelling langs de grote theaters. De rol van Donna werd eerder gespeeld door Simone Kleinsma, Lenette van Dongen en Lone van Roosendaal.