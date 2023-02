Anton Griep wordt vaste sidekick van Domien Verschuuren: ‘Mijn radiomaatje’

Anton Griep is voortaan in de middagshow van Qmusic te horen als vaste sidekick van Domien Verschuuren. Dat maakt de radiozender vandaag bekend. Griep is sinds 2019 nieuwslezer bij Domien en is inmiddels uitgegroeid tot een vast geluid in het programma. Nathalie van Suijlekom neemt het stokje als nieuwslezer van hem over.