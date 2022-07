Apparatuur NPO Radio 2 opgeblazen na muziekkeuze Niels van der Laan: ‘Hoor jij ook gekraak?’

Het nummer Stars van Charly Lownoise en Mental Theo dat studiogast Niels van der Laan graag wilde horen tijdens de uitzending van het radioprogramma Zomerspijkers , zorgde vanmiddag voor gekraak op NPO Radio 2. Volgens presentatrice Willemijn Veenhoven was er door het happy hardcore-nummer iets opgeblazen in de apparatuur.

,,Hoor jij ook zoveel gekraak?” vroeg Veenhoven aan Van der Laan nadat het nummer was afgelopen. Al snel concludeerde ze dat het geluid niet alleen in haar koptelefoon, maar ook op zender te horen was. ,,We hebben misschien de boel opgeblazen, hoor ik”, zei ze, waarna ze niet veel later kon concluderen dat dat inderdaad het geval was. ,,We hebben serieus de boel opgeblazen, geen grapje.”

Van der Laan, die even daarvoor had verteld dat hij het liedje vroeger van zijn ouders thuis niet in de huiskamer mocht draaien, reageerde gevat. ,,Dus daarom mocht het niet op de boxen van mijn vader en moeder, omdat dit dan kan gebeuren”, lachte hij. Na ongeveer een minuut was het gekraak weer verholpen en kon de uitzending verder.

Het programma Zomerspijkers is de zomerse variant van Spijkers met Koppen, het zaterdagse middagmagazine van NPO Radio 2. In de zomereditie staat wekelijks een gast centraal die aan de hand van muziek vertelt over zijn of haar leven. Eerder waren al onder anderen Saskia Belleman en Kees van der Spek te gast in het programma.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: