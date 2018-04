Arie Boomsma gaat terug naar EO

Boomsma en de EO gingen in 2009 na drie jaar uit elkaar omdat ze 'hun werkwijze en strategie niet meer met elkaar konden verenigen'. De presentator werkte destijds mee aan de eerste editie van L'Homo, waarvoor hij schaars gekleed op de cover stond. Dat werd uiteindelijk de opmaat voor zijn vertrek bij de omroep.



,,We zijn allebei ouder en wijzer geworden, en kijken met een positief gevoel zowel terug als vooruit", stellen de EO en Boomsma in een gezamenlijke reactie over hun hernieuwde samenwerking. Er zijn inmiddels gesprekken gevoerd over de ontwikkeling van nieuwe programma's. Omdat de ideeën nog in een prille fase zijn, wil de EO voorlopig nog niets over de inhoud zeggen.



Dinsdag verwees Boomsma op Instagram al naar de EO. Hij liet weten blij te zijn dat de omroep inmiddels ook sterke programma's maakt over jongeren die in de knel zitten. ,,En onder hun vaandel is dat direct spannend. En relevant. Het is een mooie club, waar ik veel aan te danken heb", schreef hij.