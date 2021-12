Arjen Lubach en Merol staan in finale Vlaamse versie Slimste mens

Voor Lubach en Merol, de artiestennaam van Merel Baldé, is de spelquiz bekend terrein. De twee deden allebei al een keer mee aan het programma in Nederland, dat gepresenteerd wordt door Philip Freriks. Lubach won zelfs de finale toen hij meedeed in 2012.

De Nederlanders zijn twee van de finalisten die overbleven van de 34 kandidaten. Professor en intensivist Geert Meyfroidt is de enige Vlaamse finalist deze editie. De laatste aflevering is te zien op zender Play4 die niet in Nederland is te ontvangen.

De presentatie ligt in handen van Erik van Looy, die sinds 2004 het gezicht is van het programma dat in België overigens volledig De slimste mens ter wereld heet. Op sociale media ergeren Vlamingen zich aan het feit dat er twee Nederlanders in de finale zitten.

