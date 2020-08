Arjen Lubach stopt met Zondag met Lubach

interview Natasja Froger begeeft zich opnieuw op ‘hysteri­sche’ woning­markt: ‘Huizen zijn binnen zes uur weg’

17 augustus Natasja Froger neemt vanaf vandaag in haar woonprogramma Voor Hetzelfde Geld elke maandag stellen bij de hand die de drukke stad willen inruilen voor het rustieke platteland. In tijden van corona is het thema verhuizen actueler dan ooit.