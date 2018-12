Arjen Lubach wast oren Henk Krol met ‘lijstje’ van eigen deeg in Pauw

Video's 1,9 miljoen mensen zien niemand draaien voor Mattanja en wél voor Sterre: ‘Bizar’

10:30 Ruim 1,9 miljoen mensen zagen gisteravond hoe geen enkele coach draaide voor de ervaren singer-songwriter Mattanja Joy Bradley (37) in The voice of Holland. Talloze kijkers klommen verbijsterd in de digitale pen, vooral toen meerdere coaches wél draaiden voor de ‘kinderlijke stem’ van psychologiestudente Sterre Tuijl (21). ,,Wie neemt The Voice nu nog serieus?’’