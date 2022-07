Arm en schouder Dichter des Vaderlands Lieke Marsman geamputeerd

De dichter, die binnenkort ook te zien is in het tv-programma Zomergasten, refereert in een volgende tweet vol zelfspot aan haar operatie. Dat doet zij in de vorm van een misleidende online-advertentietekst, waarin mensen doorgaans op een malafide link moeten klikken om achter bepaalde ‘geheime’ zaken te komen, zoals het vermogen van BN’ers of dieetgeheimen. ‘This Woman Lost Five Kilos In One Day Click Here To Find Out What Her Secret Is'.