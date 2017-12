Arme Maan, driedubbel gepakt

Tot er zondag alsnog een mediarel losbarstte. Maar al die zogenaamde twittervrienden die met heilige verontwaardiging schande spraken van de ‘seksuele intimidatie’ en riepen om een boycot van 538 hebben juist iets heel anders bewerkstelligd: dat Maan de komende jaren niet meer afkomt van het stempel slachtoffer. In elke talkshow waar ze aanschuift zal het voorval worden aangehaald. In elk compilatiefilmpje dat van haar prille carrière wordt gemaakt staat dat fragment fier tussen haar overwinning van The Voice en een optreden in De Beste Zangers . Maan is ‘die zangeres van de streaker’. Alleen al de vraag ‘hoe gaat het met je?’ krijgt een dubbele lading.

Voor de zekerheid: ik praat de practical joke van dj Frank Dane dus NIET goed. Het was een foute, totaal verkeerd ingeschatte grap die alleen machomannetjes met een reptielenbrein kunnen bedenken. Maar ook niet meer dan dat. Het is geen #metoo, mensen. Die streaker heeft zijn piemel niet in haar gezicht geduwd, niet aan haar borsten gezeten in ruil voor een gouden plaat of uitverkochte Ziggo Dome. Hij stond op veilige afstand zijn lullige ding te doen. Een grap, en zo deed Maan het ook ter plekke af.

Maar als beloning kreeg ze gisteravond in RTL Boulevard een mes in de rug door Bridget Maasland. Voor de showrubriek, of wat daar nog van over is, was het een heikel onderwerp doordat Dane een van de gezichten is. De onvolprezen Albert Verlinde zou voorheen twee verbale kletsen aan het adres van zijn collega hebben uitgedeeld om daarna de boel in redelijk perspectief te zetten. Maar Maasland, als exponent van het nieuwe Boulevard, legde het probleem bij Maan. Dat huilen, dat was toch wel erg overtrokken. Maasland had het ‘gevoel’ dat er meer aan de hand was. De zangeres moest het zwaar hebben gehad of moe zijn geweest.