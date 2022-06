Armin van Buuren ontsnapt aan burn-out door corona: ‘Jarenlang over mijn grenzen gegaan’

Het was een koude dag in februari van dit jaar toen Armin van Buuren een telefoontje kreeg vanaf zonnig Ibiza. Of hij net als de zestien jaar voor de coronapandemie weer een zomer lang elke woensdag wilde komen draaien. Vlak nadat hij het gesprek had beëindigd, moest hij even bij zinnen komen. Had hij nou echt nee gezegd? ,,Ik dacht: wie zegt er nou nee tegen Ibiza?’’