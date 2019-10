Armin van Buuren over nieuw album: Liever plezier dan erkenning

Armin van Buuren ging voor het album een samenwerking aan met drie bekende straatkunstenaars. Behalve in Amsterdam kunnen liefhebbers ook genieten van muurschilderingen in New York en Mexico City, respectievelijk gemaakt de kunstenaars HoxxoH en Solteroarte. Elk werk beschikt over een Spotify-code. Als bezoekers deze scannen zullen ze naar het album worden geleid en zo de straatkunst en muziek van Armin tegelijkertijd ervaren.

Lees ook Armin voelt zich gezegend door achttiende keer top vijf DJ Mag Lees meer

De Leidse dj, vijfmaal de nummer 1 van de wereld, vorig weekend vierde in de lijst en voor de achttiende achtereenvolgende keer in de top-5, stelt dat ‘vooral het plezier van het maken van muziek een belangrijkere rol is gaan spelen.’ ,,Balance draait om het denken in mogelijkheden, om wat muziek kán zijn in plaats van wat het móet zijn. Door die ontdekkingstocht heb ik nu een duidelijk doel voor ogen. Ik focus me niet meer op het krijgen van erkenning voor de dingen die ik doe. Dat is het grote verschil tussen de ik van nu en de ik van een paar jaar terug.”

,,Balance is een nieuw hoofdstuk in mijn leven. Het directe gevolg van het vinden van de juiste balans tussen het oude en het nieuwe. En het is precies die boodschap die centraal staat in die prachtige muurschilderingen in New York, Mexico City en Amsterdam.”

Songfestival

Van Buuren voelt er overigens niets voor om volgend jaar op te treden tijdens het Eurovisiesongfestival in Rotterdam. De dj is door organisatie van het liedjesfestival gevraagd, maar ziet zichzelf niet op het podium staan. ,,Ik denk niet dat ik daar op mijn plek ben”, zei Armin in de ochtendshow van Mattie & Marieke op Qmusic. ,,Natuurlijk ben ik wel weer benaderd en er zijn wel gesprekken en dingen. Maar nee, ik weet niet of ik daar als artiest iets aan toe kan voegen.”