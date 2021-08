Art Rooijakkers en vriendin na 20 jaar uit elkaar

‘Hoewel enorm verdrietig, zijn Art en Andrea in goede harmonie uit elkaar gegaan en richten ze zich nu vooral als trotse ouders op de opvoeding van hun dochters’, staat in een verklaring. ‘Met het oog op hun privacy en die van hun dochters vragen ze de media om respectvol met deze situatie om te gaan.’

Art en Andrea werden in april 2017 ouders van een tweeling: Puk en Keesje.

Twee keer eerder relatiecrisis

,,Andrea is mijn kompas’’, zei Art vorig jaar nog tegen het tijdschrift Jan. ,,Zonder haar dobber ik maar wat. Ze geeft mij richting, liefde, rust.’’ Andrea, die als eindredacteur werkt bij onder meer Waar is de Mol?, is volgens hem ‘een rock-‘n-roll-meisje’. ,,Puur, stoer en lief. Ze laat zich absoluut niet in een kooi plaatsen - die vrijheidsdrang herkennen we heel sterk in elkaar. We beperken elkaar niet. We geven elkaar de ruimte. Altijd.’’

Ondanks hun sterke band, zat hun relatie al twee keer eerder in een crisis. Negen jaar geleden reisden ze allebei enorm veel voor hun werk en zagen ze elkaar nauwelijks. ,,Soms was ik zes weken weg, en twee dagen voordat ik thuiskwam, vertrok zij net voor vijf weken’’, zei Art daarover. ,,We stonden op een breekpunt. Wilden we nog door?’’

Quote Ik had het gevoel dat we bij elkaar waren omdat we nu eenmaal bij elkaar waren. Ik wíl geen vanzelf­spre­kend­he­den in mijn leven Art Rooijakkers in 2020

Een gezamenlijke reis door Australië lijmde hun relatie. ,,‘s Nachts liepen we met z’n tweeën over het strand. Ze gaf me haar bril. Opeens zag ik veel meer sterren, miljoenen sterren, schitterend om te zien. En ik dacht, mede door de wijn: dit komt niet door die bril, dit komt door jou.’’

‘Vol overgave voor haar gekozen'

Drie jaar geleden begon de relatie weer ‘te ontsporen’. ,,Ik had het gevoel dat we bij elkaar waren omdat we nu eenmaal bij elkaar waren. Ik wíl geen vanzelfsprekendheden in mijn leven. Ik wil het vers en fris houden.’’

Ook toen hielp een vakantie. ,,Drie weken lang hebben we in Oeganda met een jeep door het land gereden. Een kudde olifanten met jonkies liep om onze auto heen. Ik registreerde het. Zonder veel plezier. Tot ik zag hoe Andrea in diepe verwondering en volmaakt gelukkig naar die beesten zat te kijken. En… Daar werd ik ook weer gelukkig door. Zo zijn de banden weer vernieuwd. Met volle overgave heb ik weer voor haar gekozen, en zij gelukkig ook voor mij.’’

