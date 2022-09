Art Rooijakkers mag weer praten na behandeling aan poliep

Vanwege de poliep moest de presentator meermaals onder het mes en heeft hij honderd dagen in stilte doorgebracht. De 45-jarige Rooijakkers had dagen de tijd om goed na te denken over zijn eerste woorden. ,,Alle tijd voor filosofische bespiegelingen, een goeie grap of een mooie zin. En toch kwam ik niet verder dan: ‘Ja, mag ik?’ En ook mijn hoop om voortaan te klinken als James Brown, Elvis of Bruce Springsteen is niet uitgekomen.’’

Wel is de presentator blij en opgelucht dat hij is geholpen. ,,Dat ik - dankzij het medische team - weer als mijn oude, vertrouwde, niet-hese zelf ga klinken. En ja, ik beloof plechtig nog even rustig aan te doen en keurig mijn stemoefeningen te blijven volhouden.’’

Rooijakkers vertelde begin deze maand in de Coen en Sander Show op Radio 538 dat hij een poliep op zijn stembanden had. ,,Ik zit bij de arts die ook Jan Smit heeft geopereerd. Dus als ik geholpen ben ga ik alleen nog maar nummer 1-hits scoren”, grapte hij destijds.

Geen B&B Vol liefde

Het nieuwe seizoen van B&B Vol liefde ging deze zomer van start zonder de presentator. Op social media vroegen enkele kijkers zich af waar Art Rooijakkers was gebleven, die de eerste reeks aan elkaar praatte. Juist vanwege problemen aan zijn stembanden is hij er dit jaar niet bij.

‘Vanwege hardnekkige stembandproblemen ben ik de afgelopen maanden drie keer onder het mes geweest. Na elke operatie moest ik een tijdje stemrust houden, waardoor ik nu in totaal zo’n 75 dagen in stilte heb doorgebracht’, schreef hij eerder op Instagram. En over B&B Vol liefde: ‘Een presentator zonder stem, daar heb je niet zoveel aan. En dus ben ik al een hele poos niet te horen bij BNR en heb ik voor RTL B&B Vol liefde en enkele andere programma’s helaas niet kunnen opnemen’, liet Rooijakkers destijds weten.

