Art Rooijakkers toch gevraagd voor presentatie Expeditie Robinson

Art Rooijakkers heeft voor de eerste keer bevestigd dat hij is gevraagd om de presentatie van Expeditie Robinson over te nemen van Dennis Weening. De voormalige Wie is de Mol? -presentator heeft echter nog geen ja gezegd.

,,Ik ben, nadat ik was overstapt van de NPO naar RTL, door RTL gevraagd verschillende programma's te presenteren en te maken. Toen hebben ze ook gevraagd of ik Robinson zou willen doen”, aldus Art. ,,Ik heb vanaf begin af aan gezegd: ik heb zeven jaar Wie is de Mol?, het kroonjuweel van de Nederlandse televisie, gepresenteerd. Dus om dan direct een soortgelijk realityprogramma op een andere zender te presenteren, dat hoeft niet voor mij", vertelde hij vandaag op Radio 10.

,,Als dat zo was, was ik wel bij de NPO gebleven en had ik nog jaren door kunnen gaan met Wie is de Mol?.” RTL vroeg hem vervolgens om er toch over na te denken. ,,Nu gaat Dennis weg en vraagt iedereen aan mij of ik het ga doen, maar om heel eerlijk te zijn, heb ik echt geen idee. Dit gedoe werkt niet echt motiverend, kan ik je zeggen.” Art zegt te balen dat het nu lijkt alsof hij de baan van Dennis heeft opgeëist. ,,Dat is echt zeker niet waar, integendeel zou ik willen zeggen.”

Dennis Weening liet gisteren doorschemeren dat Art zijn vervanger is bij Expeditie Robinson. ,,Wat ik heb begrepen is dat hij het gaat doen, ja. Ik weet niet hoe de verdere communicatie hierover verloopt, maar dat is wat ik heb gehoord in elk geval", aldus de presentator. Hij maakte eerder deze week bekend dat hij niet vrijwillig stopt met het programma.

RTL liet het eerder lijken alsof Dennis het te druk had met het opzetten van een eigen bedrijf en dat hij daardoor geen tijd meer zou hebben. Maar volgens een teleurgestelde Weening is zijn contract bij RTL niet verlengd.

Volledig scherm Dennis Weening © ANP Kippa

Flauw

Waarom zijn arbeidsovereenkomst niet werd verlengd, is onduidelijk. Volgens RTL is het ‘in het belang van Dennis Weening om hier niet verder op in te gaan’. Weening, zo vertelde hij aan deze site, vindt die uitspraak van RTL ‘hoogst merkwaardig en flauw’. ,,De zin insinueert of er iets meer aan de hand zou zijn. Of ik me tijdens de opnamen van Expeditie Robinson op de een of andere manier zou hebben misdragen. Geloof me: daarvan is absoluut geen sprake.” Dan, schertsend: ,,Ik heb echt niks in de bosjes van een onbewoond eiland gedaan.”