Artsen bezorgd over de gezondheid van koningin Elizabeth II, alle kinderen naar zomerresidentie

Prinses Anne is ok aangekomen bij haar moeder. De prinses was voor werkzaamheden al in Schotland, melden Britse media. Haar broer prins Andrew is ook onderweg. Harry en Meghan zijn inmiddels aangekomen in Schotland. Het stel, dat in Amerika woont, was in Duitsland en later in het Verenigd Koninkrijk, vanwege de Invictus Games en het bezoeken van liefdadigheidsinstellingen.



‘Na verdere evaluatie van vanmorgen maken de artsen van de koningin zich zorgen over de gezondheid van Hare Majesteit en hebben ze aanbevolen om onder medisch toezicht te blijven’, zei het paleis donderdagmiddag in een verklaring die tot grote bezorgdheid leidde. Het paleis zegt dat de koningin zich ‘OK’ voelt en in Balmoral Castle in Schotland blijft, waar ze de zomer heeft doorgebracht.