Ashley vraagt grote liefde Corrie ten huwelijk in Khalid & Sophie: ‘Meen je dat?’

Een bijzonder moment in Khalid & Sophie donderdagavond. Tafelgasten Corrie en Ashley schoven aan om te praten over de documentaire waarin ze morgen op NPO2 te zien zijn, maar Ashley had nog een verrassing in petto. Live in de uitzending vroeg ze haar grote liefde ten huwelijk. ,,Meen je dat?” riep Corrie uit.

Voor de documentaire Corrie, die morgenavond te zien is op NPO 2, zijn Corrie en Ashley langere tijd gevolgd door de camera’s. De twee hebben een bijzonder verhaal te vertellen. Ze leerden elkaar als man en vrouw kennen, werden verliefd, maar na enige tijd realiseerde Ashley zich dat ze eigenlijk een vrouw is. En dus besloot ze in transitie te gaan. Hoe gaat het dan verder? Op die vraag geeft het stel in de 2Doc antwoord.

Donderdagavond waren de twee alvast te gast in Khalid & Sophie om de documentaire bespreekbaar te maken. ,,Er is heel veel over transgenders geschreven, ze kunnen overal hulp zoeken. Maar voor mij was er gewoon helemaal niks”, legde Corrie uit. ,,Ik hoef niet op de voorgrond te staan, maar ik had wel het idee dat ik onzichtbaar was naast haar.”

Ashley zei ‘heel erg dankbaar’ te zijn dat haar partner haar altijd heeft gesteund. En om hun liefde te bezegelen, besloot ze live in de uitzending op haar knieën te gaan voor Corrie. Die kon even niets uitbrengen en stond perplex. ,,O nee. Dat meen je niet?” klonk het emotioneel. Maar Ashley was bloedserieus. ,,Wil je met me trouwen?” luidde de grote vraag. ,,Ja, natuurlijk”, klonk het resoluut. ,,Ik hou echt van jou.”

Voor Ashley is Corrie de ware. ,,Ik ken haar nu zeven jaar. Ik ben eerst acht jaar alleen geweest en ik kom haar tegen. Sinds we elkaar hebben leren kennen, hebben we nog zes keer apart geslapen. Ik was meteen gek op die meid. Dit klopt”, besloot ze emotioneel.

