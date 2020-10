Astronaut uit The Masked Singer onthult geheimen: 'Kandidaten moeten door twee rietjes kijken’

Vanochtend verdween Mattie opeens uit de radiostudio tijdens een nummer van Coldplay om niet veel later in karakter weer achter de microfoon plaats te nemen. Bij hoge uitzondering had de radio-dj het pak meegekregen om het te laten zien bij Qmusic. ,,Het is een beetje alsof ik op de filmset loop van mijn favoriete serie", reageert Marieke. ,,De afgelopen weken heb ik natuurlijk naar jou gekeken en ik ken dit alleen maar van televisie.”



Mattie verklapte ook wat geheimen van de set van The Masked Singer. Zo is hij een van de weinigen die goed door zijn pak heen kan kijken. ,,Er zijn andere karakters bij en die kijken letterlijk door twee rietjes, dus die weten echt niet waar ze zijn.” Ook is het behoorlijk heet in het pak. ,,Na het optreden gaat de jury bakkeleien over wie je dan bent, dat duurt in het echt wel een minuut of twintig. Dan sta je op het podium met die lampen op je en je hebt het warm van de spanning. Het zweet loopt met druppeltjes van je voorhoofd.”