Audrina (The Hills) vraagt scheiding aan na tien maanden huwelijk

Steenrijk Straatarm verslaat opnieuw het programma The Story of My Life

10:20 Het RTL4-programma The Story of My Life boekt na gisteravond opnieuw geen succes in vergelijking met het SBS6-programma Steenrijk Straatarm. Linda de Mol trok 771.000 kijkers en voor de realityserie zaten 878.000 mensen voor de televisie.