Australische Songfestival-hunk op één in iTunes na Voice-optreden: ‘Onwerkelijk’

Het Nederlandse succes van het nummer, dat vorig jaar al uitkwam, begon afgelopen december. Before I go was toen te horen in Repeat of niet, een rubriek op radiozender Qmusic waarbij luisteraars bepalen of een nummer door mag naar een volgende ronde en opnieuw wordt gedraaid. Tijdens een van de rondes zou maar liefst 98 procent van de stemmers ‘repeat’ hebben gekozen. ,,Ik ben zo blij want ik houd zo van dit liedje!’’, schreef de in Maleisië geboren zanger toen op Instagram.



Het nummer belandde in de lage regionen van de Top 40, maar kreeg een boost toen Guy het gisteravond zong voor het oog van 2,2 miljoen kijkers in de finale van de RTL-talentenjacht The voice of Holland. Zijn vertolking - samen met kandidaat Menno Aben - viel kennelijk in de smaak, want het nummer voerde vanochtend de iTunes-lijst aan. ,,Onwerkelijk’’, reageerde hij tegenover zijn 314.000 Instagram-volgers. ,,Ben iedereen hier zo dankbaar voor alle steun deze week, dit komt door jullie!’’



