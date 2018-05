Australische superster Kylie Minogue viert vijftigste verjaardag

Kylie brak op haar achttiende door met haar rol als Charlene in de Australische soapserie Neighbours. Haar personage trouwde in de show met Scott, een rol van Jason Donovan, met wie ze later de hit Especially For You opnam. De ster is momenteel weer vrijgezel. De zangeres verloofde zich in februari 2016 met acteur Joshua Sasse. Een jaar later al zette ze een punt achter de relatie. ,,Er was wat hartzeer in het afgelopen jaar, maar daar raak je overheen", aldus Kylie, die haar muziek een uitlaatklep noemt. ,,Ik probeer mezelf erin te vinden. Het meeste is super positief en inspirerend, want ik voel me op dit moment geweldig."