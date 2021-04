Australische zangeres mag niet naar Eurovisie Songfestival

Snelle: ‘De geluiden kloppen, ik ga het rustiger aan doen’

16 april Snelle gaat het inderdaad even rustiger aan doen, zo laat de zanger weten op Instagram. Twee weken geleden maakte zijn management bekend dat hij oververmoeid is. Op advies van de huisarts moest hij een stapje terug doen. Tot op heden had hij zelf niet gereageerd op het nieuws.