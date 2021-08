AvroTros bekijkt mogelijkheden vip-versie Kamp Van Koningsbrugge

,,Het is nog niet zo ver. De producent onderzoekt momenteel de mogelijkheden, benadert mensen en kijkt of er interesse is. Het kan nog alle kanten op”, stelt een woordvoerder van AvroTros.



Kamp Van Koningsbrugge, gepresenteerd door acteur/televisiemaker Jeroen van Koningsbrugge, was vorig jaar een groot succes. In het televisieprogramma krijgen deelnemers zware trainingen om zich voor te bereiden op de Special Forces. Kamp Van Koningsbrugge is de Nederlandse versie van de Belgische kijkcijferhit Kamp Waes van Tom Waes, eveneens een acteur en televisiemaker die in Nederland bekend werd dankzij zijn rol in Undercover.



Door de tv-serie, in het najaar van 2020 wekelijks bekeken door een miljoen mensen, groeide ook de belangstelling om te gaan werken bij Defensie. Sinds de eerste uitzending kwamen er bij het Korps Commando Troepen dagelijks gemiddeld vijf aanmeldingen binnen. Normaal zijn dat er één, soms twee per dag. Voor het tweede seizoen konden mensen zich tot eind juli aanmelden.