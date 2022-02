AVROTROS: beslissing Russische songfestivaldeelname is aan EBU

LIVE | ‘Belangrijk vliegveld bij Kiev in Russische handen’, arresta­ties bij protesten in Russische steden

Russische militairen hebben een strategisch gelegen vliegveld aan de rand van de Oekraïense hoofdstad Kiev in handen weten te krijgen. Om het terrein is urenlang gevochten. De Oekraïense president Volodimir Zelenski zegt dat zijn militairen nog bezig zijn om de Russen terug te dringen. Het Rode Kruis opent giro 5125 voor humanitaire hulp in Oekraïne en de omliggende landen. De hulporganisatie verwacht dat er de komende tijd veel hulp nodig zal zijn Volg alle ontwikkelingen rondom de oorlog in Oekraïne in dit liveblog.

17:51