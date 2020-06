Baantjer: de serie verkocht aan het buitenland

Record voor Ariana Grande: voor de vierde keer van niks op 1

3 juni Het is Ariana Grande opnieuw gelukt om met een nieuwe single meteen de eerste plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100 te veroveren. Deze week voert de zangeres, samen met Lady Gaga, de lijst aan met hun nieuwe track Rain On Me. Grande pakte zo in totaal al vier keer direct de koppositie in de lijst met een gloednieuw nummer, een record.