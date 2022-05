Babe-acteur James Cromwell lijmt zich vast aan Starbucks-balie

De actie was georganiseerd door dierenrechtenorganisatie PETA, waar Cromwell al langer bij betrokken is. Hij werd in 2017 opgepakt tijdens een protest bij dierenattractiepark Sea World in San Diego en werd twee jaar later in de boeien geslagen tijdens een actie tegen een dierenlaboratorium van een universiteit in Texas.

Cromwell werd in de jaren 70 vegetariër en besloot tijdens de opnames van Babe, een film over een boerderijbiggetje dat bij de schapershonden wil horen, veganistisch te gaan leven. De acteur werd voor zijn rol als boer Arthur Hoggett in Babe genomineerd voor een Oscar. Hij is ook bekend van zijn rollen in onder meer L.A. Confidential (1997) en The Green Mile (1999) en is op het moment te zien in series Succession, als de broer van Logan Roy, en Julia, als de vader van televisiekok Julia Child.