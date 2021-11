Babette van Veen en Joep Sertons verdwijnen abrupt uit GTST

Babette van Veen verdwijnt uit GTST. De actrice, die vanaf het begin van de serie af en aan te zien was als Linda Dekker, is naar eigen zeggen ‘ontslagen’. Dat vertelt ze vandaag in RTL Boulevard : ,,Het was echt even slikken.”

Niet alleen Babette van Veen verdwijnt, ook Joep Sertons, die haar partner speelt, moet het veld ruimen. ,,Ze willen gaan werken met een kleinere cast en meer gastrollen”, stelt de acteur. ,,We waren wel enigszins in shock toen we het hoorden”, aldus Sertons. ,,En ook verdrietig”, vult Van Veen verder aan. De actrice kwam in 2015 terug bij GTST als Linda Dekker, nadat ze die rol tussen 1990 en 1998 al had gespeeld.

,,De kans dat je eruit vliegt, bestaat natuurlijk altijd. Maar ik ben nog nooit ergens uitgegooid, dus het was best even schrikken”, vertelt van Veen. Volgens haar had de serie te maken met diverse koerswijzigingen. ,,Ik dacht, we doen dit met z’n allen. Maar we doen het dus niet met z’n allen.”

Volgens Sertons willen de makers van GTST verder met een kleinere cast en vaker gebruik maken van gastrollen. ,,Er is altijd een kans dat we terugkomen, maar daar gaan we niet van uit. We gaan elkaar missen.”

Van Veen en Sertons zijn nog twee weken te zien in de soap.

