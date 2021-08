Baby van albumhoes Nevermind klaagt Nirvana aan

Organisato­ren Unmute Us-protesten horen niets uit Den Haag

23 augustus De organisatoren van Unmute Us hebben nog geen reactie gekregen vanuit Den Haag op de protestmarsen die zaterdag plaatsvonden in diverse steden, zegt een woordvoerder van de organisatie. In onder meer Eindhoven, Utrecht en Amsterdam gingen duizenden mensen te straat op om te demonstreren tegen de coronamaatregelen waardoor de evenementensector flink wordt getroffen.