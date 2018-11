Baby voor Jessica Chastain via draagmoeder

Jessica en Gian Luca maakten een wandeling door de New Yorkse Upper East Side op weg naar een kinderarts, waar ze werden 'gesnapt' door fotografen. De 41-jarige actrice, bekend van onder meer rollen in Zero Dark Thirty en The Help, houdt haar privé-leven zo goed als mogelijk afgeschermd voor de pers, maar werd vorige maand ook al gezien toen ze een kinderwagen voortduwde op de set van haar aankomende film Eve.