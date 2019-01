'Baby zal verstoorde relatie Kate en Meghan verbeteren'

Opvoeding

Catherine zou zich bedreigd hebben gevoeld door de komst van Meghan, aldus Carole Malone, die uitlegde dat haar onaantastbare positie en plek in de schijnwerpers opeens werd gestolen door de bruid van prins Harry. De verschillen tussen beide vrouwen waren volgens de journalist ook enorm.

Kate Middleton had een beschermde typisch Britse opvoeding en opleiding genoten, terwijl Meghan Markles leven een heel ander verloop had gekend. Dat had er onder meer toe geleid dat de voormalig Suits-actrice opkwam voor vrouwenrechten terwijl Kate zich eigenlijk nooit over iets heeft uitgesproken, aldus Malone.