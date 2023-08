Baldwin mogelijk toch aangeklaagd na nieuw forensisch rapport

Alec Baldwin wordt mogelijk opnieuw aangeklaagd voor het dodelijke schietincident op de set van de film Rust . Er is een nieuw forensisch rapport verschenen over het wapen waarmee het ongeluk gebeurde. Verschillende Amerikaanse media schrijven over het rapport, waarin staat dat het wapen alleen had kunnen afgaan als de trekker was overgehaald.

Baldwin werd in 2021 aangeklaagd voor het schietincident, waarbij cameravrouw Halyna Hutchins om het leven kwam. De 64-jarige acteur heeft zelf herhaaldelijk gezegd dat hij de trekker nooit heeft overgehaald. Baldwins advocaten hadden ook analyses gedeeld die twijfel opriepen of het pistool tijdens het schietincident wel goed werkte. In april werd bekend dat Baldwin niet vervolgd zou worden. Maar in juni lieten de aanklagers weten dat er nieuwe aanklachten ingediend zouden worden als uit tests zou blijken dat het pistool niet defect was.

Het is momenteel nog onduidelijk of er naar aanleiding van het nieuwe rapport inderdaad een nieuwe aanklacht tegen Baldwin wordt voorbereid. Vakblad Variety schrijft dat er wel een formele aankondiging over de beslissing zal komen.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: