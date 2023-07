Band Johnny Depp zegt weer show af, nu om ‘onveilige’ zaal

Recensie: Of Will en Sylvia in Platonic ooit samen onder de lakens duiken maakt weinig meer uit

Het is de vraag die de mensheid al eeuwenlang bezighoudt: is vriendschap mogelijk tussen een man en een vrouw zonder dat seks een spelbreker wordt? Over dit gegeven bestaat al een klassieke speelfilm, When Harry Met Sally (1989), waarin hoofdrolspelers Billy Crystal en Meg Ryan voortdurend worstelen met dit probleem.