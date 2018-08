Barbie laat toch weer van zich horen

Vechtende Franse rappers zorgen voor vertraging op vliegveld Parijs

22:38 Twee rivaliserende rappers hebben vandaag voor flinke opschudding gezorgd op vliegveld Orly in Parijs. De in Frankrijk bekende rappers Booba (41) en Kaaris (38) gingen met elkaar op de vuist in een vertrekhal. Ook hun meereizende crew raakte betrokken in de massale vechtpartij.