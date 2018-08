Barbie naar afkickkliniek in Schotland: 'Mama moet beter worden'

Samantha viel eind juli in gedrogeerde toestand uit een raam van haar Scheveningse huis. ,,Naar aanleiding van de gebeurtenissen van de afgelopen weken, waarbij Samantha uiteindelijk hulp heeft ingeschakeld bij een kliniek in Den Haag, hebben wij bij nader inzien besloten om haar in Schotland te laten opnemen'', schrijft haar woordvoerder Jim Hoogendorp in een statement. ,,De beslissing is in overleg met Samantha genomen. Zij heeft er volledig mee ingestemd voor een goed herstel. De afgelopen week heeft ze haar intakegesprek gehad en wordt de aanvraag verwerkt. Zij zal binnen nu en twee weken naar Schotland vertrekken en voor zeker 10 tot en met 16 weken daar verblijven.''

Samantha reageert in het statement ook op de uitspraak van de rechter gisteren, over de voorlopige voogdij over haar kinderen Angelina (6) en Milano (3), die ze kreeg met haar ex-man Michael van der Plas. Hoewel de kinderen volgens Van der Plas tot 24 oktober bij hem blijven, zijn ze volgens Barbies manager onder toezicht geplaatst van zowel haar ouders als de ouders van Michael. ,,Ze is erg blij met die uitspraak'', zegt Hoogendorp.

Spanje

Milano mag volgens de advocaat één week mee met Michael naar Spanje, waar hij een uitgaansgelegenheid runt. De twee kinderen zouden hierdoor niet te lang gescheiden zijn. ,,Samantha vindt het een goed idee van Michael dat hij de belofte heeft gedaan om in Den Haag een woonruimte te zoeken zodat hij in de buurt is van de kinderen.''

Samantha mist haar twee kinderen behoorlijk, stelt haar manager. ,,De dag vóórdat zij zal vertrekken naar Schotland mag ze met de kinderen doorbrengen en ze vertellen dat mama een tijdje op vakantie gaat om beter te worden.''

Voorlopig lassen de realityster en haar management een mediapauze in. ,,Samantha is niet voor niets opgenomen en moet aan haar herstel werken. Van het gebeuren kan ze zich niets, maar dan ook niets meer herinneren. Zij is momenteel ook niet in staat, vanwege haar gemoedstoestand, om maar iets te vertellen of antwoord te geven over wat er over haar in de media is geschreven.''

