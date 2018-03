Barbie weer terug bij Rolf: 'Het zonnetje schijnt weer'

Naar verluidt zou de moeder van twee het contact met Rolf, met wie ze in september haar relatie verbrak, hebben hervat na trammelant met Jordi Ossel. Begin deze maand beëindigden hij en Samantha hun romance nadat er allerlei verhalen over de twee de ronde deden. ,,Ik ben een beetje klaar met alle dingen die over mij gezegd worden. Het is echt klinkklare onzin. Samantha en ik hebben besloten ermee te stoppen, omdat dit niet gaat werken. Het heeft onze relatie kapotgemaakt'', verklaarde Ossel.



Samantha laat nu weten dat Rolf voor haar de enige man is die haar gelukkig maakt. ,,Ik heb ingezien dat hij de man is bij wie ik me echt gelukkig voel. Ik weet dat we nu voor altijd samen zullen zijn.'' Haar woordvoerder Jake Hampel bevestigt het nieuws en laat weten dat de twee sinds vrijdag weer een stelletje zijn.



Ook Rolf, die onder meer te zien was in pikante seksfilmpjes van pornoproducente Kim Holland, heeft er alle vertrouwen in. Via Facebook roept hij van de daken dat hij 'voor altijd samen' wil zijn met zijn 'Sam'. Tegen Story spreekt hij zelfs van een huwelijk. ,,Als het tussen ons blijft goed gaan, dan ga ik nog voor het einde van dit jaar op mijn knieën.''